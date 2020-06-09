MERSİN 3 kişinin yaralandığı 'kız kaçırma' kavgası kamerada

3 kişinin yaralandığı 'kız kaçırma' kavgası kameradaMERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde akraba iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

09.06.2020 15:39 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:51
3 kişinin yaralandığı 'kız kaçırma' kavgası kamerada
MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde akraba iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, bacağına kurşun isabet eden Ramazan D. (40) ile bıçakla yaralanan Yılmaz Ö. (48) ve Kerem D. (32), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Çevredeki bazı araçların da hasar gördüğü kavga, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak soruşturma başlattı.
Aile yakınlarından Yasemin S., kavganın akraba iki aile arasında yaşandığını belirterek, "Sabah kapının önünde oturuyorduk. Ellerinde değnekler, sopalar ve silahlarla gelip evimizi bastılar. Arabalarımızın camlarını kırdılar, eve taş attılar. Kayınpederimi yaraladılar. 'Kızımızı kaçırdın' diye geldiler. Bizim bir şeyden haberimiz yok" dedi. MERSİN 3 kişinin yaralandığı ’kız kaçırma’ kavgası kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Akdeniz, Güncel, Haber

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