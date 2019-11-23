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Mersin 5. Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı

Mersin 5. CNR Kitap Fuarı, Vali Ali İhsan Su'nun da katıldığı törenle ziyaretçilerine kapılarını açtı.

23.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:09Mersin 5. Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı
5. CNR Kitap Fuarı, Vali Ali İhsan Su'nun da katıldığı törenle ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Yenişehir Fuar Merkezi'ndeki törende konuşan Vali Su, düzenlendiği her yıl büyük ilgi gören fuara bu yıl 150 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini söyledi. Kitapların, kültür hayatının vazgeçilmezleri arasında en ön sıralarda yer aldığını vurgulayan Su, "Tarihten günümüze bilgi edinmenin temel kaynaklarından bir tanesi kitaplardır. Kitaplar aynı zamanda bu edinilen bilgilerin depolanmasını ve kaydedilmesini sağlayan en önemli unsurlardır. Eğer siz bilgilerinizi kaleme almazsanız o bilgiler sizinle beraber yok olur gider. Siz bilgilerinizi kaleme alıyorsunuz ve o bilgilerin gelecek nesillere aktarılması da yine kitaplar sayesinde gerçekleşiyor" dedi.

Kitap okumaya özel vakit ayırmanın önemine işaret ederek sözlerini sürdüren Vali Su, "Okumak insanı geliştirir, bilgi dağarcığımızı geliştirir, ufkumuzu açar ve hayal dünyamızı geliştirir. Daha birçok kazanımı kitaplar sayesinde gerçekleştiririz. Bu bakımdan kitap fuarları, kitap dostlarını, kitapseverleri bir araya getirmek, yeni çıkan eserlerin tanıtılması ve haberdar edilmesi açısından son derece önemli bir işleve sahiptir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı Vali Ali İhsan Su ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Fuarda yer alan stantları gezerek görevlilerden kitaplar hakkında bilgi alan Vali Su, fuarı ziyaret eden kitapseverlerle de bir süre sohbet etti.

100'ün üzerinde yayınevi ve 300'ü aşkın markaya ait kitapların okuyucularıyla buluşacağı fuar 1 Aralık tarihine kadar sürecek. - MERSİN

Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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