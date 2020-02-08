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Mersin-5 tonluk konteyner ev sel sularına kapıldı

5 tonluk konteyner ev sel sularına kapıldıMERSİN'de, aşırı yağışlar nedeniyle 5 tonluk konteyner ev, sel sularına kapıldı.

08.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:32
5 tonluk konteyner ev sel sularına kapıldı
MERSİN'de, aşırı yağışlar nedeniyle 5 tonluk konteyner ev, sel sularına kapıldı.
ilçesinde, iki gündür devam eden ve metrekareye 250 kilogram düşen yağış, sele neden oldu. Sarıkavak Mahallesi'nde Necmettin Eker'e ait 5 tonluk konteyner evi, sel suları bastı. Necmettin Eker, ailesini dışarı çıkarıp bazı eşyaları da yanına alarak sel alanından uzaklaştı. Kısa süre sonra evinin sel sularıyla sürüklendiğini gören Necmettin Eker ise, 'Allah'ım yardım et' diyerek dua etti.
Mersin-5 tonluk konteyner ev sel sularına kapıldı

Çamlıyayla, Güncel

Kaynak: DHA


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