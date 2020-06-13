MERSİN 55,5 milyon kişi çipli kimlik aldı

55,5 milyon kişi çipli kimlik aldıİÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yaptığı düzenleme ile 3 yıl önce hayata geçirilen çipli kimlik kartlarını bugüne kadar 55,5 milyon kişi aldı.

13.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:47
55,5 milyon kişi çipli kimlik aldı
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yaptığı düzenleme ile 3 yıl önce hayata geçirilen çipli kimlik kartlarını bugüne kadar 55,5 milyon kişi aldı.
E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, eski kimliklerin yeni çipli kimlikle değiştirme sürecinin devam ettiğini söyledi. Genel Başkan Kart, ülke nüfusunun 83,5 milyonu bulduğu Türkiye'de, nüfus çalışanları olarak pandemi döneminde 11 bin personelle özverili ve kesintisiz bir şekilde halka hizmet vermeye devam ettiklerini belirterek, "Personelimiz, sınava girecek öğrenciler için yeri geldi sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde, yeri geldi 19 Mayıs resmi tatilinde dahi hep görevinin başında oldu, işlem hiç durmadı. Pandemi öncesi Nüfus Müdürlüklerimizde verilen günlük randevu sayımız 120 bin iken, pandemi sonrası yeni normalimizde bu sayının yüzde 60'larındayız. Ülkemizin 801 noktasında pasaport, 808 noktasında sürücü belgesi, 1054 noktasında kimlik ve diğer işlem başvuruları alınmaktadır. Şu ana kadar 55,5 milyon civarında çipli kimlik dağıtımı gerçekleştirildi. Vatandaşımız yeni kimlik çıkarana kadar ellerinde bulunan kimlik geçerlidir. Bunun yanında yeni tip sürücü belgesine geçen kişi sayısı 12,8 milyonu buldu, henüz yenilenmeyi bekleyen 15,2 milyon eski tip sürücü belgesi bulunmaktadır. Yen tip sürücü belgesine geçiş için süre 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır" dedi
Yeni normal hayatta nüfus çalışanlarının vatandaşlardan beklentilerinin olduğunu ifade eden Genel Başkan Kart, şunları söyledi:
"Halkımızdan beklentilerimiz var. İşlem yapmaya gelmeden önce muhakkak ön araştırma yapmalarını istiyoruz. Başvuru için istenilen şartların ne olduğu, yanlarında hangi belgelerin bulunması gerektiğini öğrenmeleri hem bekleme süresini azaltacak hem de işlemin yarım kalmasının önüne geçecektir. Şunu bilmelerini istiyoruz; bazı evrakları (Nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi) kolaylıkla e-devletten temin edebilir, bazı işlemleri e-devlet üzerinden kolaylıkla yapabilirler. Örneğin adres değişikliklerini (boş konuta olmak şartıyla) e-devlet üzerinden yapabilirler. Bu temasın en az olması gereken yeni normal hayatımızda güzel bir uygulamadır. Nüfus Müdürlüklerimize gelmeleri gerektiğinde ise, maske-mesafe-temizlik kuralına uyarak işlem yaptırmaya gelmelerini bekliyoruz. Bu kurumun çalışanları pandeminin en ağır yaşandığı günlerde dahi işlem yapmaya devam etti. Bu süreçte görev alan bazı kurumlara ek katkılar sağlandı. Özverili çalışanların ödüllendirilmesi moral ve motivasyonu arttıracaktır. Bizler de Sayın İçişleri Bakanımızdan, nüfus çalışanları için buna benzer bir adım bekliyoruz." MERSİN 55,5 milyon kişi çipli kimlik aldı

Kaynak: DHA

Etiketler: 19 Mayıs, Türkiye, Güncel, Haber

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