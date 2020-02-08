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Mersin 7. Sevgililer Günü Hediyelik Eşya, El Sanatları, Yöresel Ürünler Fuarı açıldı

Mersin'de bu yıl 7'nci kez düzenlenen Sevgililer Günü Hediyelik Eşya, El Sanatları, Yöresel Ürünler Fuarı başladı.

08.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:59
'de bu yıl 7'nci kez düzenlenen Sevgililer Günü Hediyelik Eşya, El Sanatları, Yöresel Ürünler Fuarı başladı.
Merkez ilçesindeki CNR EXPO'daki fuarda 150'nin üzerinde firma stant açtı.
Sevgililer Günü'ne özel hediyelik eşyaların, süslemelerin, kıyafetlerin, el sanatları ürünlerinin satıldığı fuarda 81 ilin yöresel ürünleri de vatandaşların beğenisine sunuldu.
Fuarı düzenleyen şirketin yetkilisi Hüdayi Erkan, vatandaşların fuara ilgisinden memnun olduklarını belirterek, "Sevgililer Günü'nü yansıtan ürünler ve yurdun her köşesinden yöresel tatlar fuarda buluştu. Sevgililer Günü'nü farklı bir konseptle kutlamak istedik." dedi.
Fuar 16 Şubat'a kadar gezilebilecek.
Mersin 7. Sevgililer Günü Hediyelik Eşya, El Sanatları, Yöresel Ürünler Fuarı açıldı

Sevgililer Günü, Yenişehir, Mersin, Güncel

Kaynak: AA


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