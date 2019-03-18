Mersin AB'nin Bilim Karavanı Öğrencilere Kodlamayı Öğretecek

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AB'nin bilim karavanı öğrencilere kodlamayı öğretecekMersin'in Tarsus ilçesine getirilen, AB ve Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde hayata geçirilen 'Bilim Karavanı' ortaokulda öğrencilere kapılarını açarken gençlerin bilim ve yenilikçiliğe daha da yakınlaşmasına katkı verecek.Bilim Karavanı'nın Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde bulunan Şehit Buminkan Ortaokulu'na getirilmesi nedeni ile Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'da kentte gelerek öğrencilerle buluştu.Okul girişinde Büyükelçiler Christian Berger ve Martin Erdmann, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. İki büyükelçi daha sonra bahçede sıkma yapan kadınları bir süre izledikten sonra okul binasında çıktı. Burada önce idareci ve öğretmenler bir araya gelen büyükelçiler, daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Berger, Erdmann ve onlara eşlik eden Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, daha sonra karavana inerek, öğrencilerle birlikte robotik kodlama atölyesinde çalışma yaptıktan sonra çeşitli hediyeler dağıttı.Karavan ziyaretinin ardından gazetecilere kısa bır açıklama yapan Berger, AB ve Türkiye'nin, uzun yıllardır eğitim alanında iş birliği yaptığını belirterek, Bilim Karavanı, çocukları tasarlamaya, üretmeye ve bir şeyleri hayal etmeye teşvik ediyor. Bu şekilde çocukların, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konusunda ilgilerini uyandırmaya çalışıyoruz. İşin sadece eğitim yönü yok bir de eğlence yönü var. Çünkü sınıfta oturmak yerine burada oyun oynar gibi bir şeyler tasarlıyorlar. Dolayısıyla pratik açısından hem öğrenme hem de eğlenme var. Bilim karavanı Türkiye genelinde 20 ili ziyaret edecek. Her gittiği kentte pek çok okulu ziyaret edecek ve eğitime katkıda bulunup, ilerletmeye çalışacak dediErdmann da Bilim Karavanı'nı, 1990'larda meşhur bir şarkının adı olan 'Sevgi Karavanı' olarak da tanımladıklarını ifade ederek, Bu, çocukların aynı zamanda kendilerine yönelik saygılarını da destekleyen bir çalışma. Hem Türk öğrencilere hem de Suriyeli çocuklara faaliyetler yürütülmesini sağlıyor. Bu şekilde de Suriyeliler açısından bir kayıp nesil olmalarının önüne geçiliyor. Özellikle en genç nesli hedefliyoruz. En genç nesli, geleceğin modern teknikleriyle aşina hale getirmek istiyoruz. Mesela 3D baskı gibi teknolojinin diğer alanlarıyla aşina hale getirmek istiyoruz. Bu projenin bir başarı hikayesi olduğunu söyleyebiliriz çünkü 20 ilde toplam 12 bin öğrenciye ulaşılmış olacak diye konuştu.Ardından da mahalleli kadınlar heyet için hazırladığı sıkma ve ayranı ikram etti. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger'in Yunan eşi Marilena Georgiadou Berber de, mahalleli kadınların açtığı sıkma bazlamalarını pişirerek keyifli anlar yaşadı. Bu arada, 5 gün boyunca kentin çeşitli noktalarındaki okullarda öğrencilerle buluşacak olan proje kapsamında hazırlanan 9 metrelik karavan, 5 aylık süre zarfında toplam 6 bin 600 kilometre yol kat edip, 12 binden fazla ortaokul öğrencisine kapılarını açacak.