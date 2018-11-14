Mersin ABD'den Kiralanan Sondaj Platformu Mersin'de

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:16



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:16

ABD'den kiralanan sondaj platformu Mersin'deENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçtiğimiz günlerde, Akdeniz'de sondaj faaliyetine başlanacağını açıklamasının ardından ABD'den kiralanan Rowan Norway platformu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından belirlenen koordinatlarda sondaj çalışması yapmak üzere Mersin'e geldi.TPAO tarafından Akdeniz'de sondaj kuyusu açılması için ABD'li Rowan Companies şirketinden kiralanan Rowan Norway platformu, yakıt ikmali ve sondaj hazırlığı için Mersin'e geldi. Tanklarına su alarak deniz yüzeyinde yüzer hale getirilen dev platform, 36 saatlik işlemin ardından bugün sondaj çalışması için kentten ayrılacağı bildirildi.Mersin Liman Başkanlığı'na ait 3 römorkör tarafından çekilecek olan ve Sahil Güvenlik ekiplerinin eşlik edeceği platform, yaklaşık 19 mil açıkta TPAO'nun belirlediği koordinatlarda sondaj çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacak.