Mersin Açıklarında Sondaj Çalışması Yapacak Platform Harekete Başladı

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:20



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:20

Türkiye'nin milli sondaj gemisi 'Fatih', Akdeniz'de ilk derin deniz sondaj çalışmalarına Alanya-1 kuyusunda başlarken, ABD'den kiralanan Rowan Norway platformu da sondaj için Mersin'den hareket etti. Platformun 24 saat sonra belirlenen koordinatlara varacağı öğrenildi.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Akdeniz'de sondaj kuyusu açılması için ABD'li Rowan Companies şirketinden kiralanan Rowan Norway platformu, yakıt ikmali ve sondaj hazırlığı için 3 gün önce Mersin'e geldi. Tanklarına su alarak deniz yüzeyinde yüzer hale getirilen dev platform, 36 saatlik işlemin ardından bugün sondaj çalışması için Mersin'den ayrıldı.Mersin Liman Başkanlığı'na ait 3 römorkör tarafından çekilen ve Sahil Güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği ve yaklaşık 19 mil açıkta TPAO'nun belirlediği koordinatlarda sondaj çalışmalarına başlayacağı öğrenildi. Platformun 24 saat sonra belirlenen koordinatlara varacağı da öğrenildi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçtiğimiz günlerde, Akdeniz'de birkaç ay içinde sondaj faaliyetine başlanacağını açıklamıştı. - MERSİN