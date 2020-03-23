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MERSİN Açıkta gıda satan pastaneye para cezası

Açıkta gıda satan pastaneye para cezasıMERSİN'de açıkta gıda ürünü satan ve koronavirüs salgını nedeniyle daha önce uyarılan pastaneye para cezası kesildi.

23.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:34
Açıkta gıda satan pastaneye para cezası
MERSİN'de açıkta gıda ürünü satan ve koronavirüs salgını nedeniyle daha önce uyarılan pastaneye para cezası kesildi.
Etkisini giderek artıran yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınına karşı önlemler sıkılaştırılıyor. Önlemler kapsamında dezenfektan işlemleri sürerken, açıkta gıda ürünü satan işletmelere göz açtırılmıyor. Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri ilçede gıda satan işletmeleri denetledi. Denetimler sırasında açıkta gıda satan ve daha önce uyarılan bir pastaneye Kabahatler Kanunu çerçevesinde 392 TL para cezası kesildi.
UYARILARI DİKKATE ALMAYANLARIN RUHSATLARI İPTAL EDİLECEK
İşletmeyi açıkta gıda satma konusunda uyaran Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, halk sağlığı konusunda sert tedbirler aldıklarını, uyarıları dikkate almayan işletmeler için ruhsat iptal etmeye kadar gidebileceklerini söyledi.
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MERSİN Açıkta gıda satan pastaneye para cezası

Kaynak: DHA

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MERSİN Açıkta gıda satan pastaneye para cezası
Etiketler : Zabıta, Güncel

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