Mersin Adliyesi'nde 25 Yılını Tamamlayan 78 Personele Tebrik Belgeleri Verildi

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MERSİN (İHA) – Mersin Adliyesi'nde meslekte 25 yılını tamamlayan 78 personele, düzenlenen törenle tebrik belgeleri verildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, "Adliyenin her karışında emeği olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.Adliye teşkilatı nezdinde meslekte 25 yılını tamamlayan adliye personeli için tören düzenlendi. Mersin Adliyesi'nde görevde 25 yılını tamamlayan 78 personele Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün takdiriyle tebrik belgelerinin verildiği tören, Mersin Adalet Sarayı'nda gerçekleştirildi. Törene Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Mersin Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci, cumhuriyet savcıları, hakimler, savcılar ve belge alacak personel katıldı.Törende bir konuşma yapan Başsavcı Ercan, uzun yıllar boyunca kıt imkanlarla yokluk içinde çalışarak adliye teşkilatını bugünlere getiren tüm personele teşekkür etti. Uzun zaman önce adliyelerin, hükümet konaklarının alt katlarına sıkışmış halde olduğunu belirten Ercan, "Seçimin kullandığı tutanakların arka sayfasını duruşma zaptı olarak kullanırdık. Bu günleri hatırlıyoruz. Bizden yaşça büyük personelimiz o günlerin sıkıntısı bizden daha fazla çektiler. Bu sıkıntıları artık aştık. Bugün artık hepimiz çok güzel adliyelerde, güzel şartlarda, daha rahat imkanlarda çalışıyoruz. Eski personelimiz, sorumluluk bilinci, çalışkanlık ve fedakarlıkta kesinlikle eli öpülesi davranışlar sergilemiştir. Bugün de arkadaşlarımızın büyük bir kısmı böyle ama eski personelimizin ciddiyetini, fedakarlığını yeni arkadaşlarımızdan da bekliyoruz. Adliyenin her karışında emeği olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.Adalet Komisyonu Başkanı Kahveci de tebrik belgesi alacak personelin, adliyenin tozunu, toprağını yutmuş çalışanlar olduğunu vurguladı. Kahveci, "Onlar, adliyelerin, hükümet konaklarının zemin katlarında veya bakımsız binalarda imkansızlıklar içinde olunan dönemlerde mesleğe başladılar ve mesleklerinin önemli bir kısmını da bu şartlarda fedakarca yerine getirdiler. Personel açısından sayısal yetersizlerin yanı sıra adliyelerde imkansızlıklar da vardı. Ben, 1995'te avukatlık stajıma başladığımda bu yokluklara bizzat şahit oldum. Günümüzde ise adliyelerimiz sayısal eksiklikleri olsa da bugün adına yakışır şekilde adliye saraylarında donanımsal ve tefrişat eksikliği olmadan çalışmaktadır. Bundan dolayı bugün kendilerine belge vereceğimiz arkadaşlarımız teşekkürü fazlasıyla hak etmektedirler. Bundan sonraki yaşamlarında kendilerine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Başsavcı Ercan, Adalet Komisyonu Başkanı Kahveci, hakimler ve savcılar, meslekte 25 yılını dolduran personele tebrik belgelerini verdiler. - MERSİN