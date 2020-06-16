Mersin Adliyesi'nde maskesiz girişe izin yok

Mersin Adliyesi'nde maskesiz girişe izin yokMERSİN'de, koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında ara verilen duruşmaların, normalleşme süreciyle birlikte yeniden görülmeye başlanmasıyla adliye maskesiz ve dezenfektansız girişe izin verilmiyor.

16.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:32
Mersin Adliyesi'nde maskesiz girişe izin yok
MERSİN'de, koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında ara verilen duruşmaların, normalleşme süreciyle birlikte yeniden görülmeye başlanmasıyla adliye maskesiz ve dezenfektansız girişe izin verilmiyor.
Mersin Adalet Sarayı'nda bugün itibariyle yeni normalleşme adımları atıldı. Koronavirüs nedeniyle ara verilen duruşmaların yeniden görülmeye başlamasıyla birlikte, adliye girişinde kuyruklar oluştu. İçeri girmek isteyenler görevli polislerinde uyarısı ile sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, maske takmayı ihmal etmedi. Güvenlik görevlileri ateş ölçüp ve maske ve evrak kontrolü yaptıktan sonra sırada bekleyenlerin adliyeye girmesine izin verdi. Mersin Adliyesi’nde maskesiz girişe izin yok

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Mersin, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: İdlib’de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı Haber
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
İstanbul’un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ’yü ilk kez ifşa edip Gülen’in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye’ye geri dönüyor Haber
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Korkunç iddia: Çin’de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor Haber
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Virüs Anadolu’ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı Haber
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı Haber
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Haberler››Güncel››Mersin Adliyesi'nde maskesiz girişe izin yok - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:29: Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli, Bergama'daki "Antik Su Kanalı Projesi"ni inceledi Açıklaması - Haber 14:29: Kayseri'de sivil toplum kuruluşlarından Ayasofya'nın ibadete açılması talebi - Haber 14:27: İş yerine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı - Haber 14:27: Kremlin: NATO'ya karşı gerekli önlemleri almak zorundayız - Haber 14:27: Son dakika haber... Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 5 yaralı - Haber 14:01: Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı - Haber 12:55: Gölde yakaladığı 6 yayın balığını 21 bin liraya sattı - Haber 12:30: Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor - Magazin 13:54: Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi - Magazin 16:36: Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor - Haberler