Mersin Aile Hekimleri, Sağlıkta Şiddeti Protesto İçin İş Bıraktı

Kaynak: DHA

Mersin'de aile hekimleri sağlık çalışanlarına gösterilen şiddete dikkat çekmek amacıyla 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı.İş bırakma nedeni ile Mersin Tabip Odası, MAHDER, SES, Türk Sağlık-Sen, Genel Sağlık-İş, Birinci Basamak Birlik ve Dayanışma Sendikası üyeleri merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya geldi.MERSİN TABİP ODASI BAŞKANI 'HER GÜN 31 SAĞLIK ÇALIŞANI ŞİDDETE UĞRUYOR''Sağlıkta şiddet yayası çıkarılsın' pankartı ile 'Doktorum, endişeliyim' ve 'Sağlık sorununuz şiddetle çözülmez' dövizlerinin taşındığı eylem sırasında grup adına açıklama yapan Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, son dönemde toplumda şiddet olayları arttığını belirtti. Antmen şöyle konuştu Sağlık emekçileri de her geçen gün artan dozda şiddete maruz kalmaktadır. Tüm sağlık emekçileri için sağlık kurumları artık huzurlu bir çalışma ortamı olmaktan çıkmış, yoğun iş yükü, performans baskısı altında ezildiğimiz, her an şiddete maruz kaldığımız, can güvenliğimizin olmadığı yerler haline gelmiştir. Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin boyutları ortadadır. Resmi rakamlara göre her gün en az 31 sağlık emekçisi şiddete uğramaktadır. Şiddeti önlemekle ve suçluları cezalandırmakla yükümlü kamu erki ise sağlıkta şiddetin önlenmesi için herhangi bir adım atmadığı gibi sağlık emekçilerinin örgütlerinin taleplerini, defalarca meclis gündemine getirilen yasa tasarılarını hiçe saymakta, herhangi bir yaptırım getirmeyen yasayı şiddetle mücadele yasası olarak ilan etmekte, bu tutumuyla sağlıkta şiddeti meşrulaştırmaktadır.