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MERSİN Akdeniz'in parkları yaşlılar ve çocuklar için hazırlanıyor

Akdeniz'in parkları yaşlılar ve çocuklar için hazırlanıyorMERSİN'in merkez Akdeniz ilçesindeki parklarda sokağa çıkma serbestliği getirilen yaşlı vatandaşlar ve gençler için ilaçlama, tadilat çalışması başlatıldı.

08.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:12
Akdeniz'in parkları yaşlılar ve çocuklar için hazırlanıyor
MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesindeki parklarda sokağa çıkma serbestliği getirilen yaşlı vatandaşlar ve gençler için ilaçlama, tadilat çalışması başlatıldı.
Akdeniz Belediyesi, sokağa çıkma serbestliği getirilen yaşlı vatandaşlar, çocuklar ve gençler için hazırlıklarına başladı. Koronavirüse karşı alınan tedbirler nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen yaşlı vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocuklar için, getirilecek serbestlik nedeniyle ilçe genelindeki çocuk parkları ile yeşil alanlarda ilaçlama, temizlik ve tadilata başladı. Yoğunluk yaşanacak parklar temizlendi, zarar gören oyun grupları ve banklar yenilendi, ardından da dezenfektanlı su ile ilaçlandı. Kentte, yüzlerce insanın uğraması muhtemel olan Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı da baştan sona elden geçirildi. Dezenfektanlı su ile tamamen ilaçlanan parkın içinde bulunan ışıklı ve müzikli süs havuzu, sokağa çıkma serbestliğinin olacağı günlere hazırlandı. Oyun grupları, masal karakterleri, oturma grupları, banklar ve yürüme yolları ilaçlanan parkın havuzu da yıkanıp temizlendi ve içi yeni su ile dolduruldu. Çimleri de biçilen Masal Kahramanları Parkı, 13-15 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması bir süre kaldırılacak olan yaşlı ve 20 yaş altındaki gençler için hazırlandı. MERSİN Akdeniz’in parkları yaşlılar ve çocuklar için hazırlanıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Akdeniz, Güncel, Haber

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