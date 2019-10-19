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Mersin akkuyu ngs'ye çalışmaya gelen yabancı işçiler kaza yaptı 2 ölü, 11 yaralı

Akkuyu NGS'ye çalışmaya gelen yabancı işçiler kaza yaptı 2 ölü, 11 yaralıMersin'in Silifke ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) çalışmak için gelen yabancı işçileri taşıyan minibüs, TIR'a arkadan çarptı.

19.10.2019 15:25
Akkuyu NGS'ye çalışmaya gelen yabancı işçiler kaza yaptı 2 ölü, 11 yaralı
Mersin'in Silifke ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) çalışmak için gelen yabancı işçileri taşıyan minibüs, TIR'a arkadan çarptı. Kazada, Ukrayna uyruklu 2 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.
Kaza, Silifke ilçesine bağlı Akdere Mahallesi'nde meydana geldi. Rusya'dan Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmak için uçakla Antalya'ya gelen işçileri taşıyan Ömer Özen yönetimindeki 33 KJN 44 plakalı minibüs, aynı yöne giden Abdurrahman Tepe yönetiminde 33 NYY 97 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, Ukrayna uyruklu Denis Osmukha (32) ve Andrii Voronov (44) öldü, Rus ve Ukraynalı 11 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, Silifke Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Mersin akkuyu ngs'ye çalışmaya gelen yabancı işçiler kaza yaptı 2 ölü, 11 yaralı

Akkuyu, Güncel

Kaynak: DHA

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