Mersin alıç üreticisinin yüzünü güldürüyor

Alıç üreticisinin yüzünü güldürüyor Mersin 'in Silifke ilçesinde şifa deposu olarak bilinen alıç meyvesinin kilosu 40 liradan alıcı bulması nedeni ile bu yıl meyvenin verimi ve fiyatında üreticisinin yüzünü güldürüyor.9 yıl önce Ar-Ge çalışması yaparak dikimini gerçekleştirdiği kültür alıcı meyvesinin bu yıl oldukça kalite ve verimli olduğunu belirten Durhasan Soykan, hasada başladı. 6,5 dönümlük bahçesinde yaklaşık 700 ağacının her birinden yaklaşık 700 kilo ürün alan Soykan, bu yıl toplamda 2 ton ürün hasat etmeyi hedefliyor.Ürünün pazar sıkıntısı olmadığını belirten Soykan, 2008 yılında diktim her sene verim arttı bu sene en yüksek verimde. Ziraat mühendisinin tavsiyesi, takipleri ve desteği ile bu duruma geldik. Herkes aynı ürünü dikmesin alternatif ürün bulsun ki para kazanabilsin. Bu meyvemiz gülgiller familyasından. Şekere iyi geldiği söylenmekte bu nedenle de alıcısı çok oluyor. Ben çok memnunum ve herkese tavsiye ediyorum. Bakın bahçesin içinde ceviz ve elma ağaçları da vardı. Ama bugün baktığımızda elmayı 50 kuruşa alan yok, cevizi söküp alıç diktim zaten böyle giderse elmayı da sökeceğim. İstiyorum ki üretim artsın rekolte artsın ki ihracat yapalım ülkemize döviz girdisi sağlayalım dedi.Yaklaşık 1,5 ay hasadın devam edeceğini ifade eden Soykan, ürünün raf ömrünün 15 gün olduğunu, depo ömrünün ise 6 ay olduğunu söyledi.Ziraat Mühendisi Emine Çetrez, 9 yıldır titiz bir çalışma ile takip ettiği alıçların bu yıl oldukça verimli ve kaliteli olmasından dolayı gurur duyduklarını kaydederek, Bu bitki 900-1200 rakım arasında yetiştirilmelidir. Bu yıl alıçta kaliteli bir yıl yaşıyoruz. Üreticinin yüzü gülerse bizlerinde gülen çünkü gelecek için üretmek gerek. Bugün Pazar sıkıntısı olmayan ve para eden bir ürünü neden yetiştirmeyelim ki. Bu anlamda Silifke alternatif ürün çeşitliliğine bir yenisini eklemiş oldu. Birçok ürünün bakım masraflarıyla kıyaslandığında yüksek gelir getiren bir ürün diye konuştu.Orman Müdürlüğü'nün tıpkı melengiç ağacına Antep fıstığı aşısı yapması gibi doğada kendiliğinden yetişen alıçları da aşılayarak ekonomiye girdi sağlaması konusunda çalışma yapmasının köylüye faydalı olacağının vurgulayan Çetrez, şunları söylediBiz ziraat mühendisleri de elimizden gelen desteği verip, doğada yetişen bu bitkileri ekonomiye kazandıralım istiyorum. Ayrıca üreticimiz Durhasan Bey alıç fidelerini çekirdeklerden yetiştirip dikimini yapıyor.Durhasan Soykan'ın eşi üretici Şerife Soykan ise, 'Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılık ve çiftçiliktir ama ben bir türlü köylüye alıç yetiştirmeleri konusunda ikna edemedim. Ürünü yetiştiriyorsun para etmiyor ama alıç her yıl para ediyor ve etti. Biz çok memnunuz istiyoruz ki herkes kazansın diye konuştu.