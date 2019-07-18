18.07.2019 11:28
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MERSİN ALYANS HIRSIZI TUTUKLANDI

Mersin'de, müşteri gibi girdiği 2 kuyumcudan alyans çaldığı saptanan ve ihtiyacı olduğu için hırsızlık yaptığını iddia eden A.H. (23) tutuklandı.

Mersin'de, müşteri gibi girdiği 2 kuyumcudan alyans çaldığı saptanan ve ihtiyacı olduğu için hırsızlık yaptığını iddia eden A.H. (23) tutuklandı.
8 Temmuz'da kent merkezindeki bir kuyumcunun vitrinindeki alyansları inceleyen erkek şahıs, dükkana girip beğendiği modelleri denedi. Alyansları takıp çıkararak fiyat alan şahıs, kuyumcunun dalgınlığından faydalanıp tezgahtaki yüzüklerden bazılarını çaldı. Hırsızlığı fark eden kuyumcunun ihabırı üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip kimliğini belirlediği şüpheli A.H.'yi başka bir kuyumcudan alyans çaldıktan sonra kaçmaya çalışırken yakaladı. Emniyetteki sorgusunda paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık yaptığını öne süren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. MERSİN ALYANS HIRSIZI TUTUKLANDI
Kaynak: DHA
Mersin, Güncel

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