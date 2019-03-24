Mersin Anamur'a İskele ve Hastane Müjdesi

Anamur
'a iskele ve hastane müjdesi
MERSİN'in Anamur ilçesini ziyaret eden TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkanı Lütfi Elvan
, yapımı devam eden Anamur İskelesi ve yapımı Devlet Hastanesi
'ni temmuz ayında hizmete açacaklarını söyledi.
Halka hitabında Cumhur İttifakı adaylarının desteklenmesini isteyen Elvan, yerel yönetimlerin hükümetle uyum içinde çalışması ile hizmetlerin daha hızlı hayata geçeceğini kaydetti. Anamur'da yaşanan sorunların süratle çözülmesini sağlayacaklarını dile getiren Elvan, yapımı devam eden çalışmalarla ilgili olarak, Kapalı devre sulama sisteminin bir an önce bitirilmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Bizim en önemli projelerimizden birisi olan Anamur'da yapmış olduğumuz devasa iskelemiz. Aslında bizim hedefimiz bu yılın başında bitirmekti ancak sizler bu yıl ciddi felaketlerle karşı karşıya kaldınız. Fırtına, hortum ve sel fekaleti ile karşı karşıya kaldınız, ciddi sorunlar yaşandı. Betonlama çalışmaları başladıktan sonra bu felaketler limandaki çalışmayı engelledi. Havaların düzelmesi ile birlikte çalışmalar başladı. Temmuz ayında iskelenin üzerinde yürüyeceksiniz dedi. Mersin
ile Antalya
'yı birbirine bağlayan Akdeniz Sahil Yolu
üzerindeki 10 tünelin 2.5 yıl içinde açıldığını anımsatan Elvan, Mersin'den çıkan bir kardeşimiz, 5 ila 5.5 saatte Anamur'a gelirken, şimdi 2.5 saatte Anamur'a gelebiliyor. İnşallah bu yıl 3 tünelimizi daha tamamlayacağız. En zor kesim olan bölümlerden kurtulacaksınız ve 14 kilometrelik bir yolu tünelleri ile birlikte açıp sizlerin hizmetine sunacağız. Anamur Devlet Hastanesi inşaatı yüzde 95 oranında tamamlandı. Temmuz ayında da açılışını gerçekleştireceğiz diye konuştu.
Mersin, Anamur, Güncel
Kaynak: DHA