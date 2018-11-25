Mersin Anamur'a Yeni Sağlık Merkezi

Mersin
'in Anamur
ilçesinde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog
Opr. Dr. Yusuf Taner Kafadar'ın oluşturduğu doğumhane düzenlenen törenle hizmete girdi. Bahçelievler Mahallesi
'ndeki merkezin açılışına Kaymakam Mehmet Kurdoğlu
, Belediye Başkanı Mehmet Türe
, Bozyazı
Belediye Başkanı Mehmet Ballı
, Emniyet Müdürü Mehmet Güngör
, İlçe Sağlık Müdürü Cem Adil, STK
ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılışta konuşan Opr. Dr. Yusuf Taner Kafadar, "4.5 yıl Anamur Devlet Hastanesi'nde görev yaptıktan sonra başka bir yere gitmek istemedik. Böyle bir muayenehane açarak Anamurda kalmaya kadar verdik. Bu kararı alırken eşim başta olmak üzere aile fertlerinin de büyük etkisi oldu. Yıllar sonra bir doğum merkezi ve bir tüp bebek merkezi açabilirim. Anamur bunu hak ediyor" dedi. Kaymakam Mehmet Kurdoğlu ile Belediye Başkanı Mehmet Türe ise iyi dileklerini ileterek, merkezin hayırlı olması temenni etti. Konuşmaların ardından protokol üyelerince merkezin açılış kurdelesi kesildi.
Mersin,Anamur
25 Kasım 2018 Pazar 16:52