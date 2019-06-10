MERSİN Anamur Belediye Meclisi'nden 'balık çiftlikleri' kararı

Anamur
Belediye Meclisi'nden 'balık çiftlikleri' kararı
MERSİN'de, Anamur Belediyesi
'nce mayıs ayı meclis toplantısında, ilçede kurulması planlanan balık çiftlikleri ve mermer ocağı ile ilgili çevreci tavır ortaya koyuldu.
Belediye Başkanı Hidayet Kılınç
'ın şehir dışında olması nedeni ile meclis toplantısını, Meclis Başkan Yardımcısı CHP
'li üye Ahmet Çetin
yönetti. Toplantıda, meclis üyelerine Anamur sahillerinde özellikle Demirören bölgesinde özel firmalar tarafından balık çiftliklerinin kurulmak istendiği; ancak bu bölgelerin nesli tükenmekte olan Akdeniz
foku ve caretta caretta kaplumbağalarının yuvalanma ile üreme alanı olduğu için kurulmasına karşı olmalarını tavsiye eden tutanak dağıtıldı. Tutanağa parti ayrımı gözetmeksizin tüm meclis üyeleri imza attı. Belediye Başkanı Kılınç
, içme suyu projesi ile ilgili hibe görüşmeleri için Ankara
'da bulunmasından dolayı tutanağı henüz imzalamazken, önceki meclis toplantısında balık çiftliklerine karşı olduğunu söyledi.
Meclis üyelerinin imzaladığı metinde şunlar kaydedildi:
"İlçemiz Anamur sahillerinde özel firmalar tarafından Balık Çiftlikleri kurulması planlanmaktadır. Adı geçen bölge, nesli tükenmekte olan Akdeniz Foku ve Caretta Caretta kaplumbağalarının yuvalama ve üreme alanlarıdır. Ayrıca bu bölge, Mersin
Melleç Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca koruma altına alınmıştır. Yine bu bölge, Uluslararası Barcelona
Sözleşmesi ve Avrupa
'nın yaban hayatı ve yaşam alanlarını korumayı içeren Bern sözleşmesi, nesli tükenmekte olan yabani bitki ve hayvan türlerinin uluslar arası ticaretine ilişkin Citmes Sözleşmesi, uyarınca ve ayrıca 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı ve 2872 sayılı Çevre Kanunları ile de ulusal düzeyde koruma altına alınmıştır. Bu nedenle, koylarımıza yapılması planlanan balık çiftliklerinin doğaya, çevre ve Anamur'un turistik geleceğine vereceği zarar ortadadır. Gazipaşa
Havaalanının açılması, D-400 karayolunun tamamlanması ile KKTC
ile ilişkilerimizi canlandıracak yeni Anamur İskelesi ve Gümrük Kapısı yapımı ile birlikte Anamur ve çevresi turizm açısından ulusal ve uluslararası bir öneme sahip hale gelecektir. Orta Akdeniz'in parlayan Yıldız'ı Anamur'un önümüzdeki yıllarda turistik kalkınma açısından değerleneceği öngörülmektedir. Anamur Belediyesi meclis üyeleri olarak ilçe turizmine zarar verecek, besin değeri güvensiz olan denizimizi kirletecek, eko sistemimizi ve sağlığımızı bozacak olan balık çiftlikçiklerinin yetkililerden Anamur halkının haklı talebini yerine getirerek balık çiftlikleri projesinin iptalini talep ediyoruz."
Kaynak: DHA
Anamur Belediyesi
, Mersin
, Anamur
, Güncel