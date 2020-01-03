Haberler » Güncel » Mersin anamur belediyesi'nin makam aracı da yerli olacak - Haber

Mersin anamur belediyesi'nin makam aracı da yerli olacak

Anamur Belediyesi'nin makam aracı da yerli olacakANAMUR Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, bir sonraki makam aracının, Türkiye'nin ürettiği TOGG yerli otomobil olacağını söyledi.

03.01.2020 17:07 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:09
Anamur Belediyesi'nin makam aracı da yerli olacak
ANAMUR Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, bir sonraki makam aracının, 'nin ürettiği TOGG yerli otomobil olacağını söyledi.
Anamur Belediyesi'nin 2020 yılının ilk meclis toplantısında, gizli oylama ile yapılan 5 kişilik denetim komisyonu seçiminin ardından 8 aylık çalışmalar değerlendirildi. Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, belediye araç filosunun mahallelerde çalışmaya başladığını ifade etti. Başkanlık makam aracının arızalandığını bu nedenle değiştirilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Kılınç, yeni makam aracının, Türkiye'nin ürettiği TOGG yerli otomobil olacağını söyledi. 5-6 araç eksiklerinin kaldığını kaydeden Başkan Kılınç, en kısa zamanda tamamlayacaklarını söyledi.
Makam aracının yerli üretimden sipariş edileceğinin altını çizen Başkan Hidayet Kılınç, "Makam arabasının içeriye mazot aldığını söylediler. Şimdilik tamir ettirerek devam ediyoruz. Makam arabasının en son alınması taraftarıyım. İnşallah yerli üretim olan TOGG'tan almaya niyetliyiz. Yerli otomobilimiz hayırlı olsun. Çünkü yerli olmak, muhtaç olmamak her zaman bağımsız bir milletin ayak üstünde net durmasıdır. Türkiye bağımsız bir devlettir. Ama yine ekonomisiyle, yerli üretimle inşallah tam bağımsız bir Türkiye olacaktırö dedi.
Mersin anamur belediyesi'nin makam aracı da yerli olacak

Anamur Belediyesi, Hidayet Kılınç, Türkiye, TOGG, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:44   Yol kapatmak isteyen nakliyecilere polis müdahale etti - Haber
17:44   Trump: "Süleymani yıllar önce yok edilmeliydi" - Haber
17:43   Kaldırımda yürüyen kadının üstüne yanan adam düştü - Haber
17:43   Anestezi teknikeri ayşe'nin öldüğü evde keşif yapıldı - Haber
17:38   Türk Patent Kurumu Başkanı, MTÜ'de konferans verecek - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
14:13   İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Haber
3.01.2020 17:46:29