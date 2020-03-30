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MERSİN Anamur D-400 karayolunda koronavirüs denetimi

Anamur D-400 karayolunda koronavirüs denetimiMERSİN'in Anamur ilçesinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde denetim yapıldı.

30.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:43
Anamur D-400 karayolunda koronavirüs denetimi
MERSİN'in Anamur ilçesinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Mersin- Antalya D-400 karayolu üzerinde denetim yapıldı.
Anamur'un Antalya girişi üzerinde dün akşam saatlerinde polis ve jandarma ekipleri D-400 karayolu üzerinde seyir eden otomobilleri durdurarak koronavirüs salgınına karşı denetim yaptı. Anamur Devlet Hastanesi sağlık ekipleri sürücü ve yolcuların ateş ölçümünü yaparak isimleri ve telefon numaraları kayıt altına alındı. Denetime Kaymakam İsmail Gültekin, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Cingöz ve Anamur Devlet Hastanesi sağlık ekibi katıldı.
"İLÇEDE KORONAVİRÜS VAKASI YOK"
Denetimler sırasında korona virüsünün belirleyici bulgularından biri olan yüksek ateşe rastlanmadığını belirten Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, ilçede şu ana kadar bir vakanın olmadığını söyledi. İlçe genelinde ve yollarda denetimlerin sıkılaştırıldığını ve salgına karşı tüm önlemlerin alındığını vurgulayarak, "İlçemizde şuana kadar koronavirüs vakası yok. Yazlıkçıları da uyarıyoruz. Kurallara uymaları ve 14 gün kendilerine karantina uygulamaları konusunda emniyetimiz ve belediyemizle iş birliği yaparak tüm yazlıkçılarımızla tek tek temas kuruyoruz. Bunu sık sık anonsla da duyuracağız" diye konuştu.
YAZLIKÇILARI UYARIYORUZ
Yaz döneminin yaklaşması ile sahil beldelerine gelmeye başlayan yazlıkçıların durumunu değerlendiren Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, "Merkezi hükümetin bize gönderdiği genelgeler doğrultusunda hareket ederiz. Zabıta birimlerimiz tarafından anons araçlarımızla hem deniz kenarında hem yaylaya giden yol üzerlerinde anonslarımızı yaptırıyoruz. Ayrıca genel anons sistemimizde bir saatte bir anonslarımıza devam edeceğiz. Tedbirlere uyulması noktasında gerekli uyarılarımızı sıkça yapmaya devam edeceğiz. Hemşerilerimize diyoruz ki; kendinizi 15 gün hapsedin, lütfen bu zinciri kıralım" dedi.
Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici de günlük ortalama 250 aracın denetlendiğini söyledi.
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MERSİN Anamur D-400 karayolunda koronavirüs denetimi

Kaynak: DHA

Etiketler: D-400 Karayolu, Antalya, Mersin, Anamur, Güncel

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MERSİN Anamur D-400 karayolunda koronavirüs denetimi
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