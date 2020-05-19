MERSİN Anamur'da 19 Mayıs için Ata'ya saygı çelengi

Anamur'da 19 Mayıs için Ata'ya saygı çelengiMERSİN'in Anamur ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

MERSİN Anamur'da 19 Mayıs için Ata'ya saygı çelengi
19.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:28
Anamur'da 19 Mayıs için Ata'ya saygı çelengi
MERSİN'in Anamur ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.
Anamur Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Doğan Kuz ile Taekwon-Do sporcuları Yeni Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na saygı çelengi sundu. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak saygı duruşunda bulunulan törende Ortaköy Hidayet Sinanoğlu Ortaokulu Müzik Öğretmeni Semih Altınok'un şefliğinde İstiklal Marşı okundu. Öğretmen Altınok, "Ulu Önder Atatürk'ün, 'Doğum Günüm' dediği 19 Mayıs 1919'un yıldönümü haftasında gençler, aydınlık yarınların umut meşalesini taşıyacaktır. Atarürk'ün mirasçıları, laik, demokratik ve aydınlık Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucuları, geleceğin liderleri olan gençlere, bu konuda güvenimiz sonsuzdur. Biliyoruz ki, onların öz güveni, onların azmi, bu ülkenin en büyük teminatıdır" dedi.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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