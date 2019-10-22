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Mersin anamur'da 4 araç kundaklandı

Anamur'da 4 araç kundaklandıMersin'in Anamur ilçesinde turizm ve seyahat hizmeti veren bir şirketin 4 aracı kimliği belirsiz kişilerce kundaklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

22.10.2019 16:17Mersin anamur'da 4 araç kundaklandı
Anamur'da 4 araç kundaklandı
Mersin'in Anamur ilçesinde turizm ve seyahat hizmeti veren bir şirketin 4 aracı kimliği belirsiz kişilerce kundaklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, gece geç saatlerde meydana geldi. Turizm ve seyahat hizmeti veren bir şirketin park halindeki 4 aracı, lastiklerine benzin dökülerek ateşe verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, araçların 3'ündeki alevler büyümeden kendiliğinden, diğeri ise yoldan geçen bir vatandaşın kendi aracından aldığı yangın tüpü ile müdahale etmesi sonucu söndürüldü.
2 kişi olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Mersin, Anamur, Güncel

Kaynak: DHA

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