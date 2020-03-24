Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››MERSİN Anamur'da ATM'lere koronavirüs tedbiri - Haberler

MERSİN Anamur'da ATM'lere koronavirüs tedbiri

Anamur'da ATM'lere koronavirüs tedbiriMERSİN'de Anamur Belediyesi, dünya genelinde yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında banka ATM'lerine dezenfektan kutuları yerleştirdi.

24.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:18
Anamur 'da ATM'lere koronavirüs tedbiri
MERSİN'de Anamur Belediyesi, dünya genelinde yayılan ve Türkiye 'de de görülen koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında banka ATM'lerine dezenfektan kutuları yerleştirdi.
Anamur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşın elleri ile en çok temas ettiği banka ATM'lerinin yanlarına birer dezenfektan kutusu yerleştirdi. Dezenfektan dolu kutuların yanına 'Lütfen koronavirüs nedeniyle tokalaşmayalım, kucaklaşmayalım' yazılı uyarı levhası asıldı. Ekipler işlem yapmak için ATM'lere gelen vatandaşları işlem öncesi ve sonrası ellerini dezenfekte etmeleri uyarısında bulundu.
ATM'lerden virüsün kolay yayılabileceğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Türkan Kasapoğlu, bu kapsamda hijyen kutularıyla önlem aldıklarını vurgulayarak, "Vatandaşlarımız ATM'lere geldiklerinde ellerinde virüs olabilir. Ellerini bu kutucuklarla dezenfekte ederek dışarıdan getirdikleri virüsleri ATM'lere taşımamış olurlar. İşleri bittikten sonra tekrar dezenfekte ederek ATM'den almış olabilecekleri virüsleri başka yerlere götürmemiş olurlar" dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
MERSİN Anamur’da ATM’lere koronavirüs tedbiri

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

MERSİN Anamur'da ATM'lere koronavirüs tedbiri
Etiketler : Anamur Belediyesi, Türkiye, Anamur, ATM, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar Haberler
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Hüküm iptal edildi! OHAL kararıyla mesleğe dönenler yönetici olabilecek Haberler
Hüküm iptal edildi! OHAL kararıyla mesleğe dönenler yönetici olabilecek
Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratan video Siirt’ten geldi Haberler
Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratan video Siirt'ten geldi
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı Haberler
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı
Diriliş’in Almıla Hatun’u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti Haberler
Diriliş'in Almıla Hatun'u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti
Çin’de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Haberler
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti Haberler
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi Haberler
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi

Son Dakika Güncel Haberleri

15:26: Düzce'de asılsız koronavirüs paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Haber 15:25: İstanbul'da karantinadan kaçan kişi Tekirdağ'daki evine geldi - Haber 15:25: Yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını zabıta ekipleri karşıladı - Haber 15:25: Mısır'da 2 haftalık sokağa çıkma yasağı - Haber 15:24: Fabrikaya getirdiği arkadaşı eski sevgilisini öldürüp, intihar etti; 'iş için geldim' dedi - Haber 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:10: Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı - Haber 13:55: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım - Haber 13:16: Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:31: Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı - Haber 12:18: Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar - Ekonomi
Loading