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MERSİN Anamur'da, 'Durakta Matematik' projesi

Anamur'da, 'Durakta Matematik' projesiMersin'in Anamur ilçesinde, matematiğin sevdirilmesi amacı ile hazırlanan 'Durakta Matematik' projesi uygulamaya konuldu.

02.08.2019 11:53
MERSİN Anamur'da, 'Durakta Matematik' projesi
Anamur'da, 'Durakta Matematik' projesi
Mersin'in Anamur ilçesinde, matematiğin sevdirilmesi amacı ile hazırlanan 'Durakta Matematik' projesi uygulamaya konuldu.
Proje kapsamında Kıbrıs İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından ilçedeki otobüs duraklarına karikatürlü matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı. İskele Meydanı'nda da projenin tanıtımı gerçekleştirildi. Projeye katkı sunanlara teşekkür eden Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, İnşallah bu gençlere matematiği sevdirerek, geleceğin Ömer Hayyamlarını ve Ali Kuşçularını yetiştiririz dedi.
Projenin yaratıcısı olan Matematik Öğretmeni Mukaddes Karip'in çizimlerini kullandıklarını dile getiren Okul Müdürü Ayfer Koyuncu, Durakta Matematik; öğrencilerin, vatandaşların, matematik ilgisinin artması, matematik fobisinin bir hobiye dönüşmesi, çocukların matematiğe olan ön yargılarının kırılması için hazırlanan bir projedir diye konuştu.

Kıbrıs, Mersin, Anamur, Güncel

Kaynak: DHA

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