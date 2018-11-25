Mersin Anamur'da, Hz. Muhammed'in Gençliğe Verdiği Önem Anlatıldı

Mersin
'de Anamur
İlçe Müftüsü Zeynal Abidin Çınar
, gençlere İslam Peygamberi Hz. Muhammed'i anlattı.
Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında ilçedeki bir düğün salonunda Hz. Muhammed'i anma töreni düzenlendi. Salonu dolduran gençlere Hz. Muhammed'i anlatan İlçe Müftüsü Zeynal Abidin Çınar, "Zeyt Bin Sabit 20 yaşındaydı peygamberimiz ordunun sancağını verdiğinde. Bedir'de Hz. Ali 21 yaşındaydı. Suriye
Seferi Komutanı 18 yaşında. Resulullah Muaz-ı Yemen
'e vali gönderdiği sırada, Muaz henüz 20 yaşına girmemişti. Resulullah ahlaki eğitim verdi, ahlakı öğretti. İnsan haklarına saygıyı, Allah'a kulluğu, kula sevgiyi ve muhabbeti öğretti" dedi. Kaymakam Mehmet Kurdoğlu
ise Türk Milleti'nin Hazreti Muhammed
'e olan sevgisinin hiçbir milletin insanı ile mukayese edilemeyeceğini belirtti. Törende Kuran-ı Kerim de okundu.
25 Kasım 2018 Pazar 17:39