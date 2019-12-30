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Mersin anamur'da mantar avı

Anamur'da mantar avıMersin'in Anamur İlçesi'nde son yağışlarla birlikte kızılçam diplerinde yetişen mantarlar toplandı.

30.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:52
Anamur'da mantar avı
Mersin'in Anamur İlçesi'nde son yağışlarla birlikte kızılçam diplerinde yetişen mantarlar toplandı.
Anamur'un Köşekbükü Mağarası'nda, Kükür, Kılıç ve Çaltıbükü mahallelerinde ve Bozyazı ilçesi Tekmen Tekeli bölgesinde yetişen mantarlar, pazar gününü ormanın derinliklerinde geçiren vatandaşlar tarafından toplandı. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri kova ve poşetleri mantarlarla doldurdu. Bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar, güzel vakit geçirdiklerini söyledi.
Mersin anamur'da mantar avı

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Kaynak: DHA


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