Mersin anamur'da mantar avı

Anamur'da mantar avı

Mersin'in Anamur İlçesi'nde son yağışlarla birlikte kızılçam diplerinde yetişen mantarlar toplandı.

Anamur'un Köşekbükü Mağarası'nda, Kükür, Kılıç ve Çaltıbükü mahallelerinde ve Bozyazı ilçesi Tekmen Tekeli bölgesinde yetişen mantarlar, pazar gününü ormanın derinliklerinde geçiren vatandaşlar tarafından toplandı. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri kova ve poşetleri mantarlarla doldurdu. Bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar, güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: DHA