MERSİN Anamur'da sosyal mesafeli Cuma namazı

Anamur'da sosyal mesafeli Cuma namazıMERSİN'in Anamur ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, Cuma namazının kılınmasıyla yeniden cemaatine kavuştu.

29.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:42
Anamur'da sosyal mesafeli Cuma namazı
MERSİN'in Anamur ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, Cuma namazının kılınmasıyla yeniden cemaatine kavuştu.
Camii cemaatinin oturacağı yerleri önceden beyaz noktalarla işaretleyen görevliler, gelenlerin de ateşini ölçerek namazın kılınacağı yere aldı. Cuma Namazı'nda, hutbede koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 ay kapalı kalan camilerin açılışının, Fatih Sultan Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethedişinin 567. yıl dönümü olmasına da dikkat çekildi. Tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiği vurgulanan hutbede, koronavirüs salgınının bir an önce insanlığın üzerinden gitmesi için duada bulunuldu. Cemaat için hazırlanan gölgelikler aşırı rüzgar nedeni ile iplerini koparınca iptal edildi. Anamur İlçe Müftüsü Zeynal Abidin Çınar, namazı Şehit Atanur Bal Pazar Yeri'nde kıldırdı. Açık alanlarda Cuma namazanın farzı kılınırken, son sünnetinin ise evlerde kılınabileceği vurgulandı. MERSİN Anamur’da sosyal mesafeli Cuma namazı

Kaynak: DHA

Etiketler: Anamur, Güncel, Haber

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