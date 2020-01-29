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Mersin anamur'dan depremzedelere yardım tır'ı

Anamur'dan depremzedelere yardım TIR'ıMERSİN'in Anamur ilçesinde belediye ve kaymakamlığın başlattığı Elazığ yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

29.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:46
'dan depremzedelere yardım TIR'ı
MERSİN'in Anamur ilçesinde belediye ve kaymakamlığın başlattığı yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yardım malzemeleri bölgeye ulaştırıldı.
Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin ve Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ın başlattığı yardım kampanyası, 24 saatte bir TIR'ı doldurdu. Depremzedeler için temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra 5 ton Anamur muzu, 2 ton elma ve portakal toplandı.
Toplanan yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştıracak olan TIR, Cumhuriyet Başsavcısı Seyfettin Ünal'ın da katılımıyla belediye binası önünde düzenlenen kısa bir törenle uğurlandı.
Kampanyaya kısa sürede büyük destek verildiğini belirten Başkan Hidayet Kılınç, "Elazığlı vatandaşlarımızın acısını kendi acısıymış gibi hisseden Anamurlu hemşerilerimiz belediyemizin koordinatörlüğünde başlatılan yardım kampanyasına 24 saat gibi kısa bir sürede destek verdi. 1 TIR dolusu eşya ve Anamur muzu deprem bölgesine gönderildi. Anamurlu üreticilerimize, esnaflarımıza, Komisyoncular Derneği Başkanı ve üyelerine, Diş Hekimleri Odası Anamur Temsilciliğine, Anamur Eczacılar Odası Başkanlığına ve hayırsever Anamurlu hemşerilerime ve yardım malzemelerinin toparlanmasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza, teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbimden bu aziz millete böylesine acıları bir daha yaşatmasın" diye konuştu.
Mersin anamur'dan depremzedelere yardım tır'ı

Hidayet Kılınç, Elazığ, Anamur, Güncel

Kaynak: DHA


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