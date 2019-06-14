MERSİN Anamur emniyeti trafiği 126 gözle denetliyor

Anamur
emniyeti trafiği 126 gözle denetliyorMersin
'in Anamur ilçesinde Emniyet Müdürlüğü
önümüzdeki günlerden itibaren 32 noktada 126 kamera ile denetime başlıyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, 15 Haziran tarihinden itibaren başlayacak denetimler nedeni ile bir duyuru yayınladı. Duyuruda, ilçe genelinde trafik yoğunluğunun sorunsuz yönetilmesi ve vatandaşlarımızın güvenli bir ortamında araç ve yaya akışının sağlanmasının hedeflendiği belirtildi
Açıklamada, trafik kazaları nedeni ile meydana gelebilecek ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazalarla etkili bir şekilde mücadelenin hedeflendiği ifade edilerek, "15 Hazirandan itibaren İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından İlçemizde 32 ayrı noktada bulunan 126 Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından (MOBESE) 15 Haziran Cumartesi saat 08.00 itibarı ile denetimlere başlanarak trafik kural ihlalleri ile ilgili, kırmızı ışık ihlali, direksiyon başında cep telefonu ile konuşma, emniyet kemerinin kullanılmaması konularında plakalara gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına azami şekilde uyarak özellikle ve öncelikle kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemeleri önemle rica olunur" denildi.