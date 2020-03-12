Mersin Anamur Kaymakamı Gültekin'den koronavirüs açıklaması Açıklaması
Mersin'in Anamur ilçesinde bir hastada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
12.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:24
Mersin 'in Anamur ilçesinde bir hastada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, düzenlediği basın toplantısında, ilçede bir kişide koronavirüs görüldüğüne yönelik sosyal medyadaki paylaşımların gerçek olmadığını belirtti.
Anamurluların endişe edeceği bir bulgu olmadığını aktaran Gültekin, "Şu ana kadar hastanemizde koronavirüs hastası bulunmamaktadır. Hastanemizin acil servis ve tüm birimleri hasta kabulüne devam etmektedir. Vatandaşlarımız rahatlıkla günlük yaşamlarına devam edebilir ve ihtiyaç duyduklarında güvenli bir şekilde sağlık hizmeti alabilirler." ifadesini kullandı.
Toplantıya İlçe Sağlık Müdürü Cem Adil ve Anamur Devlet Hastanesi Başhekimi Serkan Boz da katıldı.
Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, düzenlediği basın toplantısında, ilçede bir kişide koronavirüs görüldüğüne yönelik sosyal medyadaki paylaşımların gerçek olmadığını belirtti.
Anamurluların endişe edeceği bir bulgu olmadığını aktaran Gültekin, "Şu ana kadar hastanemizde koronavirüs hastası bulunmamaktadır. Hastanemizin acil servis ve tüm birimleri hasta kabulüne devam etmektedir. Vatandaşlarımız rahatlıkla günlük yaşamlarına devam edebilir ve ihtiyaç duyduklarında güvenli bir şekilde sağlık hizmeti alabilirler." ifadesini kullandı.
Toplantıya İlçe Sağlık Müdürü Cem Adil ve Anamur Devlet Hastanesi Başhekimi Serkan Boz da katıldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı