Mersin Anamur, Sağanakla Göle Döndü

Mersin
'in Anamur
ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeni ile birçok ev ve işyeri su altında kaldı.
İlçede saat 21.00 sıralarında başlayan gök gürültülü sağanak nedeni ile birçok ev ve işyerini su bastı. Mersin Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ile Anamur Belediyesi
ekipleri, su basan adreslerde tahliye işlemi başlattı. İlçenin çeşitli noktalarında cadde, sokak ve tarım arazileri de göle döndü. Ekiplerin çalışmaları tüm hızıyla sürerken, yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
SERA VE BAHÇELER ZARAR GÖRDÜ
Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan hortum, Demirören Mahallesi'ndeki bahçe ve seralara büyük zarar verdi. Fırtınanın şiddetiyle çam ağaçları kökünden sökülürken, elektrik hatları da zarar gördü. Demirören Muhtarı Mustafa Halat, fırtınanın bölgede yaklaşık 5 milyon lira zarara neden olduğunu söyledi. Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş
ve İlçe Tarım Müdürlüğü
ekipleri ve Anamur Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Kara
ve Basın Halkla İlişkiler
Müdürü Osman Tanrıverdi
, hortumun vurduğu yerlerde incelemelerde bulundu. Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, zararın büyük olduğunu ve kesin rakamın incelemelerden sonra ortaya çıkacağını söyledi.
Mersin,Anamur
01 Aralık 2018 Cumartesi 00:09