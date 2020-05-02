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MERSİN Anne köpek ve 7 yavrusu kurtarıldı

Anne köpek ve 7 yavrusu kurtarıldıMERSİN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir ağacın altına, toprağı kazarak 6 metrelik tünel oluşturan ve burada doğum yağan anne köpek ile 7 yavrusunu kurtardı.

02.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:25
Anne köpek ve 7 yavrusu kurtarıldı
MERSİN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir ağacın altına, toprağı kazarak 6 metrelik tünel oluşturan ve burada doğum yağan anne köpek ile 7 yavrusunu kurtardı.
Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Mezitli İlçesi Seymenli Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşın ihbarı üzerine zorlu bir kurtarma görevi üstlendi.
Ekipler, bir okaliptüs ağacının altına 6 metreyi kazarak, yaptığı tünelde doğum yapan anne köpek ile 7 yavrusunu kurtarma çalışması başlattı. Görevliler, anne ve yavruları, sürünerek girdikleri tünelden tek tek çıkardı. Ekipler, akşam karanlığında kurtardıkları anne köpeğe, 'Aykız' ismini verdi.
Anne köpek ve yavruları, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildi. İlk muayenelerinin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu anlaşılan anne ve yavruları, bakımevinde koruma altına alındı.
Yavrular, sütten kesildikten sonra sahiplendirilecek, sahiplendirilemeyenler de bakımevinde ağırlanmaya devam edecek. Anne köpek 'Aykız' da kısırlaştırılarak, bakımevinde misafir edilecek.
Şube Müdürü Mehmet Cücük, 30 Nisan akşamı gelen ihbar üzerine 2 saat içinde annenin ve 7 yavrusunun kurtarıldığını belirtti. Ekip üyelerinden birinin anne köpeğin kazdığı tünel içine girerek, sırayla yavruları çıkarttığını anlatan Cücük, "Anneyle 7 yavrusunu alarak bakımevimize getirdik. Annemiz ve 7 yavrumuz bakımevimizde mutlu yuvalarında yatıyor. İnşallah süt emme dönemini tamamladıktan sonra her birini sahiplendiririz. Mutlu yuvalarına kavuştururuz. Anneyi de kısırlaştırarak, onu da sahiplendirebiliriz. Muayeneleri yapıldı, herhangi bir sağlık sorunları yok" dedi. MERSİN Anne köpek ve 7 yavrusu kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Anne, Güncel, Haber

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