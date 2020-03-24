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Mersin Antalya karayolu çevresinde 3 ayrı yangın

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Mersin Antalya D-400 karayolu çevresinde makilik alanlarda 3 ayrı noktada yangın çıktı.

24.03.2020 00:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:42
Mersin Antalya karayolu çevresinde 3 ayrı yangın
Mersin 'in Erdemli ilçesinde, Mersin Antalya D-400 karayolu çevresinde makilik alanlarda 3 ayrı noktada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangınlar kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Ayaş Mahallesinde Mersin Antalya D-400 karayolu çevresindeki makilik alanlarda birbirine yakın zamanlarda 3 ayrı noktada yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesiyle yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahalede bulundu. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle çıkan yangınlar tek tek kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Bölgedeki otellerin elektriğini sağlayan hatlara yakın bir yerde çıkan son yangına da ekiplerce müdahale edildi.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Aytaç, "Mersin Antalya yolu üzerinde 3 ayrı yerde yangın çıktı. Kimin ne için yaktığını bilemiyoruz. Ekipler çıkan yangınları söndürdü" dedi.

Yangınların çıkış sebebinin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : D-400 Karayolu, Antalya, Mersin, 3. Sayfa

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