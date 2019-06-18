18.06.2019 17:56
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MERSİN Apartman girişindeki yılanı, itfaiye ekipleri yakaladı

MERSİN Apartman girişindeki yılanı, itfaiye ekipleri yakaladı

Apartman girişindeki yılanı, itfaiye ekipleri yakaladıMersin'in Erdemli ilçesinde, bir binanın girişinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Apartman girişindeki yılanı, itfaiye ekipleri yakaladı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir binanın girişinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Alata Mahallesi'ndeki 5 katlı Gül Apartmanı'nda yaşayan vatandaşlar, çocukların kapı girişine bıraktıkları oyuncakların arkasında yılan görünce itfaiyeden yardım istedi. Binaya gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı özel bir kıskaç ile yakaladı.
Yılan doğal yaşam alanına bırakılırken, yetkililer, son günlerde sıkça yılan görüldüğüne dikkat çekerek, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Kaynak: DHA
Mersin, İtfaiye, Güncel

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