MERSİN ARICILAR POLEN HASADINI SÜRDÜRÜYOR

Kaynak: DHA

MERSİN'de arıcılar, binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle rağbet gören arı polenlerinin hasadına başladı.Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve vücuda daha birçok faydasıyla bilinen arı polenine, koronavirüs salgını sonrası talep arttı. Mersin 'in Erdemli ilçesinde Toros Dağları'nın eteğindeki arıcılar da hasadına başladıkları arı polenlerini, ülke ekonomisine kazandırıyor. Arıcılar, baharın gelmesiyle birlikte 2 günde bir hasadını yaptıkları arı polenlerinin, salgın nedeniyle yoğun talep gördüğünü dile getirdi. Geçen yıl Kanada'nın Montreal kentinde Dünya Arıcılık Örgütü ev sahipliğinde düzenlenen 46'ncı Dünya Arıcılık Kongresi'nde 'Dünyanın En İyi Balı' ödülünü alan üretici Celal Çay , bu yıl yağmurların iyi yağması nedeniyle bitki çeşitliliğinin arttığını, arıların da polen bulmakta zorlanmadığını söyledi.'BU SENE POLENE OLAN TALEP ARTTI'Baharın gelmesiyle polen hasadına başladıklarını belirten Çay, "Bahar, Torosların eteğiyle, zirvesine aynı anda gelmiyor. 450 rakım yükseklikte Toros Dağları'ndayız. Buraya bahar geldi. Arılarımız polen getirmeye başladı. Hasattan oldukça memnunuz. 2 güne bir hasat yapıyoruz. Son 4-5 yıl öncesine kadara ülkemizde arı ürünü olarak yalnızca bal biliniyordu. Ancak bugün artık polen de biliniyor. İnsanlar tarafından bir talep var. Ayrıca polenin bir ekonomik değeri de var. Koronavirüsten dolayı insanlar, bağışıklık sistemini güçlendirip vücudunu korumak istiyor. Bu sebeple polene olan talep arttı. Stoklarımızda taze polen bitmişti, neyse ki bahar geldi ve polen hasadına başladık. Eskiden arıcılar olarak poleni toplayıp toplamamak konusunda kararsızdık ama şu an elimizdeki tüm poleni Türkiye'nin her yerine göndereceğiz" dedi.'İÇİNDE YÜZDE 30'A YAKIN PROTEİN VAR'Polenin, protein ürünü olduğunu ifade eden Celal Çay, şöyle devam etti:"Bir arı sadece bal üreterek çoğalamaz ve neslini devam ettiremez. Polen çiçeklerin üreme hücresi ve içinde yüzde 30'a yakın protein var. Bu proteinle arılar kendilerini büyütüyor, geliştiriyor ve yavrularını besliyor. Ayrıca birçok vitamin ve mineraller var. Zengin bir mineral kaynağı olduğu için insanlar poleni tüketiyor. Biz hepsini toplamıyoruz bir kısmını arılara bırakıyoruz. Gelişmeleri ve yaylada bal hasadı için. Bir kısmını ise toplayıp tüketicilerimize sunuyoruz. Protein yönünden zengin olmasından dolayı sporcular ve çocuklar çok fazla tüketiyor. Çocukların büyümesine yardımcı oluyor."