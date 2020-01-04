Haberler » Güncel » 'Mersin Art 2020' paneli düzenlendi - Haber

'Mersin Art 2020' paneli düzenlendi

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü ve Kuvayi Milliye Caddesini sanatla buluşturup, eski ticari hayatına canlılık kazandırmak amacıyla 'Mersin Art 2020' adlı panel düzenlendi.

04.01.2020 12:59 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:04 'Mersin Art 2020' paneli düzenlendi
'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü ve Kuvayi Milliye Caddesini sanatla buluşturup, eski ticari hayatına canlılık kazandırmak amacıyla 'Mersin Art 2020' adlı panel düzenlendi.

'Yaşam seni sevmek gibi' sloganıyla Mersin Barosu, Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Belediyesi, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile birçok oda ve STK'nın katkısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin'in hak ettiği yere gelemeyen bir kent olduğunu ifade ederek, "Bu kenti kurtarmaya çalışan bir avuç insan, şu an burada çırpınıyor, ancak kentin tüm dinamikleri olarak hep birlikte el ele vermezsek, Mersin'i kurtaracak imkanımız olmayacak. Atatürk'ün çok önemli olan, 'Mersinliler, Mersin'e sahip çıkınız' sözü, çok farklı ideolojik anlamlara çekilmeye çalışıldı. Halbuki Atatürk bu cümleyi dümdüz söylemişti ve bizim de dümdüz anlamamız gerekiyordu. Bu cümlenin içindeki cevher görülemedi. Atatürk aslında Mersin'in o bakir durumunu gördü. Mersin şu anda çarpık kentleşmenin en büyük örneklerinden bir tanesi. Bu panele katılan sanatçılarımız, duyarlı insanlar, eski Mersin'i bizlere anlatmaya, çalışıyorlar. Hafızalardaki Mersin'i yeniden oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu gerçekleştirmek şimdi zor ama birlikte olduğumuz sürece bu sorunun üstesinden geleceğimize inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Türk milletinin hiçbir zaman esarete boyun eğmeyeceğini Mersin halkının 1922 yılında gösterdiğini belirten Yeşilboğaz, "Atalarımızın bize bıraktığı bu güzel emanete birlik, beraberlik içerisinde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Büyüklerimizden, bizden önceki nesillerimizden gördüğümüz, Mersin'e, demokrasiye, geleceğimize sahip çıkma mücadelesini, şu anda bizler Mersin Baro Başkanı olarak sürdürüyoruz. Bizden sonraki kuşakların da aynı kararlılıkla ve azimle bu mücadeleyi sürdüreceğine inanıyorum. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu

Panele konuşmacı olarak katılan emekli öğretim görevlisi Ali Şahinoğlu, 'Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Şiirlerinde Milli Mücadele', Prof. Dr. Şerife Yorulmaz, '100. yılında Milli Mücadele, Milli Mücadelede Mersin Hatıralarında Kesitler', gazeteci yazar Mirza Turgut da 'Mersin'in Kurtuluşu, Kurtulamayışı' konulu sunum yaptı. - MERSİN

Mustafa Kemal Atatürk, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:25   DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Haber
14:25   Polis memuru Sami Avcı son yolcuğuna uğurlandı - Haber
14:24   Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (6) - Haber
14:24   "Kızılay Mecruhin Hastanesi Müzesi" 18 Mart'ta açılacak - Haber
14:22   Çiğli Belediyesinden okullara "çevre dostu" hediye - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
4.01.2020 14:28:27