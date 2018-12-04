Mersin Artık Plastik Yerine Gerçek Toplarla Oynayacaklar

04 Aralık 2018 Salı 14:42



04 Aralık 2018 Salı 14:42

Artık plastik yerine gerçek toplarla oynayacaklarMersin'in Erdemli ilçesinde bir esnaf, sosyal medyadan paylaşım yaparak ilçe genelinde kırsal kesimlerde eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencileri için başlattığı 'Bir topta sen bağışla' kampanyasına vatandaşlar tarafından bağışlanan 100 adet top okullara teslim edildi.Erdemli'de 30 yıldır berberlik yapan Adem Koşar (42), okul yıllarında top olmadığı için üzüldüğü günlerin aklına gelmesi ile sosyal paylaşım sitesinden öğrenciler için 'Bir topta sen bağışla' kampanyası başlattı. Sosyal paylaşım sitesinde kampanyayı gören vatandaşlardan da büyük destek geldi. Bir hafta içerisinde 100 topun bağışlandığı kampanyayı başlatan Koşar, okullara götürerek idarecilere teslim etti. Yeni topların geldiğini gören öğrenciler ise eski topu bırakıp yeni topla oynamanın keyfini çıkarttı.Koşar, toplanan toplardan bir voleybol ve bir de futbol topunu ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi'nde bulunan Yardımcılar İlkokulu'na getirerek idarecilere teslim etti. Okullarına yeni topların bağışlandığını gören öğrenciler oynadıkları eski topu bırakıp yeni topla oynamanın zevkini yaşadı.Yeni topları alan öğrenciler ise kampanyayı başlatan Koşar'a ve bağışta bulunan Erdemli halkına teşekkür etti.