MERSİN Asansörün halatı koptu, boya işçisi ölümden döndü

Asansörün halatı koptu, boya işçisi ölümden döndüMERSİN'in Tarsus ilçesinde, Mehmet Kıldın (26), 8 katlı binanın dış cephe boyasını inşaat asansörüne çıkarak yaptığı sırada bağlı olduğu halatlardan biri koptu.

06.06.2020 20:58 | Son Güncelleme: 06.06.2020 21:02
Asansörün halatı koptu, boya işçisi ölümden döndü
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Mehmet Kıldın (26), 8 katlı binanın dış cephe boyasını inşaat asansörüne çıkarak yaptığı sırada bağlı olduğu halatlardan biri koptu. Halatın kopmasıyla 7'nci katta düşme tehlikesi yaşayan ve asansörün korkuluklarına tutunan Kıldın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde ilçedeki Yavuz Donat Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın dış cephe boyasını yapan işçi Mehmet Kıldın, inşaat asansörüne çıkarak en üst kattan itibaren çalışmaya başladı. 7'nci kata geldiği sırada üstünde olduğu asansörün bağlı olduğu bir halatının kopması sonucu dengesini kaybeden Kıldın, düşmemek için asansörün korkuluklarına tutundu. Çevredekiler olayı görünce durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri 33 metrelik merdiven yardımıyla talihsiz işçiyi bulunduğu yerden kurtardı. Olaydan yara almadan kurtulan Mehmet Kıldın, kendisini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. MERSİN Asansörün halatı koptu, boya işçisi ölümden döndü

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Tarsus, Güncel, Haber

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