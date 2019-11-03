Haberler » Güncel » Mersin aşçılık öğrencilerinden 33 metrelik tantuni

Mersin aşçılık öğrencilerinden 33 metrelik tantuni

Aşçılık öğrencilerinden 33 metrelik tantuniMersin'de, 7'nci kez düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali'nde, Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğrencileri, 33 metrelik tantuni hazırladı.

03.11.2019 16:15
Aşçılık öğrencilerinden 33 metrelik tantuni
Mersin'de, 7'nci kez düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali'nde, Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğrencileri, 33 metrelik tantuni hazırladı.
Mersin Uluslararası Narenciye Festivali'nin bu yıl 7'ncisi düzenlendi. Festivale katılan Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğrencileri, hazırladıkları 33 metrelik tantuni ile kentin en sevilen tadını katılımcılara sundu. Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de yer aldığı festivale yoğun katılım oldu. Düzenledikleri 'gastroshow' hakkında bilgiler veren Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başkanı öğretim görevlisi Kamuran Öztop, ilk kez bu kadar tantuni yapıldığını söyledi. Toplam 65 kilo etin kullanıldığı 'gastroshow'da katılımcılar, narenciye ile marine edilen, Mersin'in en ünlü lezzeti tantuniyi tattı. Hazırlanan tantuniyi Vali Su ve Başkan Seçer keserek, katılımcılara ikram etti.
Mersin aşçılık öğrencilerinden 33 metrelik tantuni

Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:39 Drift yaparak yolu trafiğe kapatan sürücü kamerada
18:37 Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
18:37 Develer 1 Ocak'tan itibaren küpelenip, kimliğe kavuşacak
18:28 Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförünün durağa dalıp, 3 yolcuyu bıçakladığı o anları yolcular anlattı
18:10 Kars'ta terör operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
17:40 Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförü önce durağa daldı sonra 3 yolcuyu bıçakladı! İşte ilk görüntüler
17:07 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli
16:57 HDP kongresinde skandal görüntüler: Teröristler için saygı duruşunda bulunuldu!
16:53 Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförü durağa daldı, tepki gösteren 3 yolcuyu da bıçaklayıp denize atladı
16:34 Hong Kong'da hükümet yanlısı bir kişi, protestocuları destekleyen meclis üyesinin kulağını bir AVM'de ısırarak kopardı
3.11.2019 18:39:56