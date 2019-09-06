Mersin atatürk parkı'ndaki kafe yıkıldı

Atatürk Parkı'ndaki kafe yıkıldı

MERSİN Büyükşehir Belediyesince imar planına aykırı olduğu gerekçesi ile yıkımına karar verildikten sonra işletme sahibi tarafından bugün tasfiyesine başlanan kafenin, imar barışı kapsamına alınması nedeni ile yıkımın usulsüz olduğu ileri sürüldü. Belediye yetkilileri ise iddiaları reddedip yıkımın kanuna uygun olduğunu söyledi.

İşletmeci Aleattin Ceylan'ın iddiasına göre; kent merkezindeki Atatürk Parkı içerisinde yer alan ve 25 kişinin çalıştığı kafeterya, 2013 Akdeniz Oyunları öncesinde genişletildi. Hazine arazisindeki kafe için gerekli ücret ödendi ve işletmeci imar barışından da yararlanarak belge ve ruhsatlarını aldı. Ancak büyükşehir belediyesi kafenin imar planına aykırı olduğu gerekçesi ile yıkılmasına karar verdi, konu taraflarca yargıya taşındı. Yıkımına karar verilen kafe de bugün işçiler tarafından boşaltıldı, tasfiye işlemleri olaysız şekilde başladı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Aleattin Ceylan, "İmar barışından faydalandık, yalan beyanlar ile belgelerimizi iptal ettiler. Mahkememiz devam ediyor. Sonucu geldiği zaman hak bize geçecek ve tazminata mahkum edilecek. Atatürk Parkı'nda kimsenin oturabileceği bir yer kalmadı" dedi.

BELEDİYE: KANUNA UYGUN

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise yıkım kararının kanuna uygun olduğunu ve kurum olarak kanunsuz hiçbir kararın altına imza atmayacaklarının altını çizdi.