Mersin avustralya büyükelçisi roman kadınları ziyaret etti

Avustralya Büyükelçisi roman kadınları ziyaret etti

MERSİN'de bir dizi temaslarda bulunan Avustralya Büyükelçisi Marc Innes- Brown, 'Roman Kadınlar İşe Çocuklar Kreşe ' projesi kapsamında hasır kargı atölyesinde çalışan roman kadınları ziyaret etti.

Büyükelçi Marc Innes-Brown, ilk olarak roman kadınların çalışarak ev ekonomisine katkı sağladığı hasır atölyesini gezdi. Burada çalışmaları izleyen Büyükelçi Brown kadınlarla ve eğitmenlerle bir süre sohbet etti. Milletvekilleri Alpay Antmen ve Özcan Purçu'nun da eşlik ettiği Buradan Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti. Ziyarette kısa bir konuşma yapan Federasyon Başkanı Ali Daylam, projeye katkılarından dolayı Avustralya Büyükelçiliğine ve yerel yöneticilere teşekkür etti. Gördükleri karşısında mutlu olduğunu dile getiren Büyükelçi Brown ise, bu tür projelere katkı vermeye devam edeceklerini belirtti.