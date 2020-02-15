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Mersin ayağını pencereden çıkartıp, araç kullandı

Ayağını pencereden çıkartıp, araç kullandıMERSİN'de bir otomobil sürücüsünün ayağını camdan çıkarıp, aracını kullandığı anlar, an be an görüntülendi.

15.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:41
Ayağını pencereden çıkartıp, araç kullandı
MERSİN'de bir otomobil sürücüsünün ayağını camdan çıkarıp, aracını kullandığı anlar, an be an görüntülendi.
Adana plakalı kırmızı renkli otomobilin sürücüsü Mersin- Tarsus karayolu'nda sol ayağını camdan çıkartıp, aracını kullandı. Bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendiğini fark eden otomobil sürücüsü, hızını arttırıp, gözden kayboldu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki topladı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
HABER: Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
Mersin ayağını pencereden çıkartıp, araç kullandı

Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


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