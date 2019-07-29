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MERSİN Ayak bileğinde uyuşturucu ile yakalandı, tutuklandı

Ayak bileğinde uyuşturucu ile yakalandı, tutuklandıMersin'de şehirlerarası otobüste bir yolcu, ayak bileğine sardığı uyuşturucu ile yakalandı.

29.07.2019 13:56
MERSİN Ayak bileğinde uyuşturucu ile yakalandı, tutuklandı
Ayak bileğinde uyuşturucu ile yakalandı, tutuklandı
Mersin'de şehirlerarası otobüste bir yolcu, ayak bileğine sardığı uyuşturucu ile yakalandı. Gözaltına alınan yolcu, tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin, doğu illerinden yolcu otobüsü ile uyuşturucu getireceği istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kent girişinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı. Arama sırasında yolculardan M.A.'nın ayak bileklerine sarılı halde 160 gram metamfetamin taşıdığı görüldü.
Gözaltına alınıp, emniyete götürülen M.A. sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

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