Mersin Aynı Bölgedeki Yangınlar Vatandaşı İsyan Ettirdi

Aynı bölgedeki yangınlar vatandaşı isyan ettirdi
MERSİN'in Anamur
ilçesinde 4 kez yanan bölgedeki vatandaşlar, hayvanlarının telef olduğunu belirterek isyan etti. Çarıklar Mahallesi
Şehit Abdullah Çakar Sokağı'ndaki tarım ve orman arazilerinin bulundu bölge, 2'si geçtiğimiz 3 ay içerisinde olmak üzere toplam 4 kez yandı. Elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımların yol açtığı iddia edilen yangınlarda hayvanlarının telef olduğunu öne süren mahelle halkı, direklerin kaldırılmasını istedi.
Yaşadıkları sorunu anlatan Gümüş
Çalışkan (32), 3 ay önce bizim evimizin olduğu yer yandı. Ama hiçbir zararım karşılanmadı. Benim mallarım yandı, hiçbir bakan olmadı. Kim baktı bize Bana 6 bin TL veriyorlarmış. Kaç ağaç yandı da 6 bin TL verdiler. Benim ağılım yandı, yemim yandı, malım yandı, tavuğum yandı. Ne olacak diye konuştu.
Mahalle muhtarı Süleyman Şaldırdak ise Alçak gerilim hattının mesafesi çok uzun olduğundan ve 1982 yıllarında yapılan elektrik çalışmasından dolayı teller yıprandı. Ağaç direkler yatmaya başladı. Aynı yerde 4 ay ara ile ikinci kez yangın çıktı ifadesini kullandı.
Anamur
15 Kasım 2018 Perşembe 15:26