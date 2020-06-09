MERSİN Bacağını sarıp, engelliymiş gibi dilenirken yakalandı

Bacağını sarıp, engelliymiş gibi dilenirken yakalandıMERSİN'de, Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bacağına sardığı sargı bezi ve koltuk değneği ile kendini bedensel engelliymiş gibi gösterip, dilenen kişi hakkında yasal işlem yaptı.

09.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:03
Bacağını sarıp, engelliymiş gibi dilenirken yakalandı
MERSİN'de, Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bacağına sardığı sargı bezi ve koltuk değneği ile kendini bedensel engelliymiş gibi gösterip, dilenen kişi hakkında yasal işlem yaptı. Koronavirüs salgınına karşı iş yerlerini denetleyip, esnaf ve vatandaşlara maske dağıtan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kuvvai Milliye Parkı civarında, sol bacağı sarılı ve koltuk değnekli bir kişinin dilendiğini gördü. Zabıta ekipleri, dilenen kişinin Lütfi D. (57) olduğunu, bedensel engelli olmadığını, sadece sol bacağını sargı beziyle sardığını ve koltuk değneği taşıdığını tespit etti. 2 saatte dilendiği 56 TL'ye el konulan Lütfi D., ısrarla engelli olduğunu, ancak bacağında değil kalçasında sorun olduğunu ve birçok kez ameliyat geçirdiğini iddia etti.
Lütfi D., hakkında yasal işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. MERSİN Bacağını sarıp, engelliymiş gibi dilenirken yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Akdeniz, Zabıta, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Haber
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Davutoğlu’ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır Haber
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Bu görüntü uzmanları endişelendirdi! Önümüzdeki 5 gün vaka sayısı artarsa kısıtlamalar geri dönebilir Haber
Bu görüntü uzmanları endişelendirdi! Önümüzdeki 5 gün vaka sayısı artarsa kısıtlamalar geri dönebilir
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı’ndan Türkiye’ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan’a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor Haber
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Haberler››Güncel››MERSİN Bacağını sarıp, engelliymiş gibi dilenirken yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:15: Başkan Zorluoğlu'ndan "Her siteye ve bahçeye bir köpek" önerisi - Haber 13:15: Kayseri'de öğretmen ve öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine 350 çuval un yardımı - Haber 13:15: İş kulüplerinde 2 bin 613 gence online eğitim verildi - Haber 13:13: Turuncu kategoride aranan terörist, Elazığ'da etkisiz hale getirildi - Haber 13:13: Afyonkarahisar'da 28 düzensiz göçmen yakalandı - Haber 12:24: Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum - Haber 12:17: Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı - Spor 12:17: Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı - Magazin 11:01: Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor - Haber 09:33: Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı - Haberler