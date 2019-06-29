29.06.2019 12:17
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MERSİN Bahçede bulunan yavru ebabil koruma altına alındı

Bahçede bulunan yavru ebabil koruma altına alındıMersin'in Tarsus ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan, dünyanın nadir kuşları arasında gösterilen ebabil yavrusu koruma altına alındı.

Bahçede bulunan yavru ebabil koruma altına alındı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan, dünyanın nadir kuşları arasında gösterilen ebabil yavrusu koruma altına alındı.
Çağlayan Mahallesi'nde oturan Mehmet Tömen, evinin bahçesinde yavru bir kuş gördü. Kuş yavrusunu yakalayan Tömen, onun ebabil olduğunu öğrendi. Tömen, Tarsus Belediyesi'ne durumu bildirdi. Bunun üzerine adrese giden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ebabil yavrusunu teslim alıp, Tarsus Hayvan Parkı'na götürdü.
Park ve Bahçeler Müdürü Sevgi Baran, Gelen ihbarda bir vatandaş bahçesinde ebabil gördüğünü söyledi. Ekiplerimizle birlikte vakit kaybetmeden duyarlı vatandaşımızın adresine giderek yavru kuşu teslim aldık dedi. Hayvanat Bahçesi Veterineri Fırat Kabayel, 'Bu mevsimde bu tür vakalarla sık sık karşılaşıyoruz. Yuvasından ayrılan bazı yavru kuşlar, gelişimlerini tamamlamadıkları için uçamıyor. Dünyanın nadir kuşlarından biri olan yavru ebabili tedavi altına alıp, bir süre misafir ettikten sonra doğaya bırakacağız diye konuştu.MERSİN Bahçede bulunan yavru ebabil koruma altına alındı
Kaynak: DHA
Çağlayan , Mersin , Tarsus , Güncel

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