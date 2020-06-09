MERSİN Bakan Koca, maskeyi gözüne takan marketçiyi telefonla aradı

Bakan Koca, maskeyi gözüne takan marketçiyi telefonla aradıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, gözünde maske ile fotoğrafını paylaştığı Hamza Tatlı'yı telefonla arayarak, kanser hastası annesinin tedavisi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

09.06.2020 10:01 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:52
Bakan Koca, maskeyi gözüne takan marketçiyi telefonla aradı
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, gözünde maske ile fotoğrafını paylaştığı Hamza Tatlı'yı telefonla arayarak, kanser hastası annesinin tedavisi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 4 Haziran günü sosyal medya hesabından, "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" notu ile maskeyi gözüne takarak, otobüste yolculuk eden bir gencin fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından maskeyi gözüne takan kişinin, Mersin'in Toroslar ilçesinde market işleten 1 çocuk babası Hamza Tatlı olduğu ortaya çıktı.
Hamza Tatlı, yaptığı açıklamada fotoğrafta yanında görülen kadının kanser hastası annesi Azize Tatlı (48) olduğunu belirterek, "Günde 19 saat çalışıyorum, annemi hastaneye götürürken yorgun düştüm. Cam kenarında oturduğum için gözüme güneş gelince maskeyi yüzüme taktım" dedi.
'TEŞEKKÜR EDİYORUM'
Bakan Koca, Hamza Tatlı'yı telefonla aradı. Hamza Tatlı, "Bakanımız telefonda fotoğrafı, topluma bir mesajı vermek için paylaştığını söyledi. Ben de maskeyi kanser hastası annemi hastaneye götürürken, günün yorgunluğu ile refleksle gözüme taktığımı belirtim. Bakanımız da sağolsun annemin tedavisi ile ilgileneceklerini söyledi. Nazik davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu. MERSİN Bakan Koca, maskeyi gözüne takan marketçiyi telefonla aradı

Kaynak: DHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan’a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı’ndan Türkiye’ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
AK Parti’den oy oranlarını yüzde 30’lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Haberler››Güncel››MERSİN Bakan Koca, maskeyi gözüne takan marketçiyi telefonla aradı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:45: Avrupa'dan Kayseri'ye "organik tarım" ödülü - Haber 11:45: Ankara'da 14 düzensiz göçmen yakalandı - Haber 11:45: Karamürsel'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haber 11:43: Koronavirüs tedavisi gören nakliyeci, yaşamını yitirdi - Haber 11:43: Ilıca Plajı cıvıl cıvıl - Haber 11:00: AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti - Haberler 09:57: CHP'li meclis üyesi, kabarık fatura gönderen İSKİ'den hakkını söke söke aldı - Haber 09:33: Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı - Haberler 08:45: Normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uyulmamasının altında yatan neden, anket sonuçlarına yansıdı - Haber 08:22: Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor - Ekonomi