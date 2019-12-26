Haberler » Güncel » Mersin bakır hırsızları jasat tarafından yakalandı - Haber

Mersin bakır hırsızları jasat tarafından yakalandı

Bakır hırsızları JASAT tarafından yakalandıMERSİN'de özel bir firmaya ait güneş enerji sistemleri şantiyesinden bakır enerji kablosu çalan hırsızlar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

26.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:53
Bakır hırsızları JASAT tarafından yakalandı
MERSİN'de özel bir firmaya ait güneş enerji sistemleri şantiyesinden bakır enerji kablosu çalan hırsızlar Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı.
Toroslar İlçesi Yavca Mahallesinde özel bir firmaya ait güneş enerji sistemleri şantiyesinden bakır çalındı. Hırsızlık olayının ihbar edilmesi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Gözne Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve analizler neticesinde; hırsızlık olayını organize bir şekilde yapan 9 şüpheli şahıs yakalandı. Şantiyeden bakır çaldıklarını ve çaldıklar bakırları hurdacıya sattıklarını itiraf eden şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Mersin bakır hırsızları jasat tarafından yakalandı

Jandarma Suç Araştırma Timi, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit eşi ve çocuklarını kabul etti - Haber
16:40   Anadolu Ajansı 100. yılına özel logo tasarladı - Haber
16:40   Niğde'de kumar oynatılan kahvehane sahibi ve çalışanı gözaltına alındı - Haber
16:40   Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kanalla yapılması gereken İBB'ye ait altyapı tesislerinin... - Haber
16:40   Zonguldak'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haber
16:26   Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
15:00   Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz - Haber
14:08   Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi - Haber
26.12.2019 16:41:50