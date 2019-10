Mersin barış pınarı gazisi, göreve dönmek istiyor

Barış Pınarı gazisi, göreve dönmek istiyorTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından, PKKYPG'li teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı sırasında Münbiç 'te teröristlerle girdiği çatışmada kolundan yaralanan Uzman Çavuş Faruk Yılmaz, bir an önce görevinin başına dönmek istiyor.Barış Pınarı Harekatı'nda görevli iken Münbiç'te gerçekleşen saldırıda yaralanan Piyade Komanda Uzman Çavuş Faruk Yılmaz (26), Gaziantep'te hastanedeki tedavisinin ardından memleketi Tarsus ilçesine geldi. Bir taraftan tedavisi süren, diğer yandan da akraba ve arkadaşlarının 'geçmiş olsun' dileklerini kabul eden Faruk Yılmaz, iyileşir iyileşmez yeniden görevinin başına döneceğini söyledi.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜRYılmaz, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendisiyle yakından ilgilenen tüm yetkililere teşekkür ederek, Şu an gayet iyiyim, bir an önce görevimin başına dönmek istiyorum. Sanmazınlar ki bu vatan sahipsiz. Vatan, millet, bayrak ve toprak uğruna ölmeye hazırız. Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ederim, sağ olsunlar herkes ilgileniyor. Allah herkesten razı olsun. Allah kimseye vatanımızı böldürmesin diye konuştu.Anne Teslime Yılmaz ise iki oğlundan büyüğü olan Faruk'un yaralandığı haberini aldığında çok endişelendiğini ifade ederek, Şu anda oğlum yanımda, çok mutluyum. Duyduğumda çok korkmuştum. Gittim, gördüm, içim rahatladı. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Oğlumu bana bağışladı. Allah tüm askerlerimizin ailelerine sabır versin. Şehitlerimize Allah rahmet versin. Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun dedi.